Неврологические осложнения COVID-19 обсудят участники республиканской конференции в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неврологические осложнения коронавирусной инфекции обсудят участники республиканской конференции в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Научно-практическая конференция с международным участием "Неврологическая и нейропсихиатрическая манифестация SARS-CoV-2, неврологические проявления и осложнения коронавирусной инфекции" пройдет в Минске 15-16 декабря на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Конференция посвящена одной из актуальнейших проблем - осложнениям COVID-19, возможностям диагностики, профилактики и лечения. Ведущие ученые и клинические специалисты поделятся опытом исследований и наработок, расскажут о результатах своих работ и достижениях, обсудят практические рекомендации по ряду вопросов и направлений. Конференция станет своеобразной площадкой налаживания информационного обмена научного и практического медицинского сообщества, развития международного сотрудничества.

В пресс-службе отметили, что обмен опытом на конференции с участием ведущих специалистов в области инфекционных заболеваний, неврологии, реаниматологии, психиатрии позволит выработать организационные и практические решения для повышения качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и ее осложнениями.-0-