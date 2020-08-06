Независимый наблюдатель: на участке в Москве созданы все условия для свободного волеизъявления на выборах

6 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На участке для голосования в Москве созданы все условия для свободного волеизъявления на выборах Президента Беларуси. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА независимый наблюдатель Дмитрий Саков, зарегистрированный от группы граждан.

"Во время досрочного голосования точно созданы, - сказал наблюдатель, отвечая на вопрос об условиях для свободного волеизъявления. - Но когда в основной день голосования ожидается большой поток людей, боимся, что будут очереди на улице и это местными властями (московскими. - Прим. БЕЛТА) будет воспринято не очень хорошо из-за текущей коронавирусной ситуации".

В качестве положительных моментов наблюдатель отметил организацию голосования, в том числе обеспечение избирателей антисептиками и масками, а также большое количество столов, где избиратели могут получить бюллетени для голосования.

Дмитрий Саков высказал и ряд замечаний. Одно из них касается невозможности производить фото- и видеосъемку процесса опечатывания урны для голосования. "Но нам разрешают присутствовать при опечатывании урны и рассмотреть все в деталях", - признал он.

По словам наблюдателя, на замеченные недостатки были поданы жалобы. По части из них участковая комиссия уже приняла положительные решения. "В целом комиссия идет нам навстречу", - добавил он.

Голосование на выборах Президента Беларуси организовано в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Участки для голосования расположены в помещениях белорусских дипломатических учреждений. Здесь проголосовать могут граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации, дипломаты и члены их семей, сотрудники интеграционных органов.

Из-за коронавируса внесены определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковой комиссии в Москве: в российской столице до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции - масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, отменены массовые мероприятия. В посольстве Беларуси в России учитывают эти реалии: ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования. Для тех, у кого нет своих средств защиты, на участке выдают дезинфекторы, медицинские маски, одноразовые ручки.-0-