4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ниагарский водопад украсили цвета белорусского флага - так в Канаде поздравили Беларусь с Днем Независимости. Фотографии разместило посольство Беларуси в Канаде на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, похожие акции прошли в разных странах. Так, второй год подряд в цвета белорусского флага окрасилось самое высокое строение в мире - небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ).

Поздравила Беларусь с Днем Независимости иллюминацией и Армения: одно из центральных зданий Еревана 3 июля было освещено в цветах белорусского флага.-0-