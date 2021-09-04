"Ничего лучшего пока в мире не видел". Эксперт о технологии белорусской ID-карты

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При создании ID-карты в Беларуси использовались самые передовые технологии в мире. Таким мнением поделился директор по развитию бизнеса X Infotech Сергей Елисеев (Латвия) в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Должен сказать сразу, что по сравнению с многими другими проектами, где мы участвовали и до сих пор участвуем, Беларусь отличается тем, что уровень компетенции очень высокий. Это очень важно. Потому что когда клиент непосредственно и участвующие организации - госучреждения имеют такую компетенцию, - это залог успеха. Конечно, мы тоже внесли свой вклад в это. Но мы не можем сформировать техническое задание и бизнес-процессы за клиента. Вот именно эта часть была продумана очень основательно, и должен сказать, что был учтен опыт других стран", - рассказал эксперт.

"Те технологии, которые выбраны для вашего проекта, самые передовые. Я ничего лучшего пока в мире не видел", - подчеркнул Сергей Елисеев.

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