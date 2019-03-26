Нидерланды передадут заказнику "Налибокский" более 50 диких лошадей

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства Беларуси и Государственная служба лесов Нидерландов наладят взаимодействие в природоохранной сфере. Первым знаковым проектом может стать передача диких лошадей республиканскому ландшафтному заказнику "Налибокский", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Речь идет о сотрудничестве в области новейшей природоохранной концепции - ревайлдинга. Она подразумевает поэтапное восстановление характерных для региона высокопродуктивных экосистем путем возвращения крупных животных в места их исконного ареала. Первыми такими животными станут дикие лошади породы Konik. Нидерланды планируют передать Беларуси более 50 особей этого вида. На данный момент стороны готовят все необходимые документы", - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что животные прибудут в Беларусь в начале лета, после чего начнется их адаптация. Как отметил во время визита делегации в Беларусь директор заповедника OOstvaardersplassen Воутер Вуббен, у Нидерландов нет сомнений в том, что лошади попадут в хорошие условия. "Мы лично посетили республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" и убедились в том, насколько богатой экосистемой он обладает. На территории заказника проживают и зубры, и олени, и многие другие виды, а в скором времени поселятся еще и дикие лошади. Мне кажется, это может послужить хорошим началом для сотрудничества по сохранению природных ресурсов", - подчеркнул он.

Республиканский ландшафтный заказник "Налибокский" - государственное природоохранное учреждение, расположенное на территории Налибокской пущи, которая является одним из самых больших лесных массивов в Беларуси и во всей Восточной Европе. Заказник находится на западе Беларуси, в 65 км от Минска, занимает площадь 86 892 га. В "Налибокском" сегодня обитают более 50 видов животных, занесенных в Красную книгу Беларуси. Кроме того, на его территории зарегистрировано обитание ряда видов животных и птиц, занесенных в Красную книгу Европы, а также имеющих общеевропейскую природоохранную значимость.-0-