Нигерия заинтересована в белорусском опыте подготовки спасателей

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С возможностями Международного центра подготовки спасателей Университета гражданской защиты МЧС (IRTcentre) познакомились специалисты Федеральной противопожарной службы Нигерии во главе с ее руководителем Ибрагимом Лиманом. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Гости ознакомились с учебно-материальной базой центра и побывали на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей Беларуси.

Кроме того, коллеги из Нигерии изучили комплекс образовательных программ практической направленности в сфере тушения пожаров на различных объектах, а также проведения аварийно-спасательных работ, реагирования на аварии, связанные с выбросом ХБРЯ веществ и многое другое. Особый интерес у коллег вызвал вопрос подготовки газодымозащитников и специалистов по расследованию пожаров.

Как ожидается, 11 марта представители Федеральной противопожарной службы Нигерии посетят Университет гражданской защиты МЧС, где познакомятся с белорусским опытом подготовки спасателей.-0-