Нигерийские штаты Бенуэ и Экити заинтересованы в подготовке спасателей в Беларуси

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации нигерийских штатов Бенуэ и Экити заинтересованы в повышении квалификации своих специалистов на базе Университета гражданской защиты МЧС. Об этом сказали руководители штатов Самуэль Йораэр Ортом и Олавал Хапахунда, посещая сегодня спасательный вуз, сообщил БЕЛТА официальный представитель университета Андрей Садовский.
Нигерийскую сторону заинтересовал белорусский практико-ориентированный подход в подготовке специалистов-спасателей в области оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, реагирования спасательных подразделений на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты. Также им интересен опыт проведения аварийно-спасательных работ на всех видах транспорта, в разрушенных зданиях, спасательных операций на высоте.
Университет гражданской защиты МЧС сотрудничает с Федеративной Республикой Нигерия с 2012 года. За это время прошли обучение 68 специалистов.-0-
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