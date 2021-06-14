Никаких запросов на проведение следственных действий с Протасевичем из-за границы не поступало - СК

Во время брифинга
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких запросов на проведение следственных действий с Романом Протасевичем из-за границы не поступало. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для того чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или требовать выдачи, основанием являются международные запросы, ходатайства, поручения, которые направляются в соответствии с действующими международными правовыми актами и на основании внутреннего законодательства. На сегодня никаких запросов из-за границы для проведения таких действий не поступало", - сказал Дмитрий Гора.-0-