Никитина: 30-летие дипотношений Беларуси и Китая ознаменовалось рядом достижений, которыми можно гордиться

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 30-летие с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем ознаменовалось рядом достижений, которыми можно гордиться. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель министра экономики Анжелика Никитина.

"За три десятилетия наши страны прошли путь от простой дружбы до всестороннего стратегического партнерства и железного братства. На мой взгляд, есть три очевидных достижения, которыми можно гордиться. Во-первых, товарооборот с Китаем вырос за эти годы более чем в 130 раз. Сегодня мы активно наращиваем свой экспорт, в частности, за счет сельхозпродукции и продуктов питания. Наши товары востребованы, и мы видим перспективы дальнейшего роста поставок", - сказала Анжелика Никитина.

Во-вторых, Беларусь открыли для себя китайские инвесторы. "С участием капитала наших партнеров из Поднебесной реализованы десятки инвестпроектов во всех регионах страны в разных сферах: от деревообработки до машиностроения, а также отрабатываются другие - в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, медицине, образовании. Мы признательны нашим китайским друзьям за безвозмездную технико-экономическую помощь. На эти свыше полумиллиарда долларов построено социальное жилье и инфраструктура, реализуются имиджевые проекты - национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта", - обратила внимание замминистра.

"В-третьих, благодаря дружбе с Китаем расцвел наш стратегический проект - индустриальный парк "Великий камень". На текущий момент там трудятся 85 резидентов, чей портфель проектов превышает $1,2 млрд, 60% которых из Китая. Сегодня мы можем уверенно говорить о том, что парк превратился в точку роста странового масштаба: расширяется география "Великого камня", в том числе за счет высокотехнологичных и наукоемких производств будущего", - отметила Анжелика Никитина.

Она напомнила, что в декабре прошлого года была принята новая Директива главы государства "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". "На ее основе будем укреплять и развивать сотрудничество между нашими странами, воплощая в жизнь конкретные проекты. 2022 год объявлен Годом регионов Беларуси и Китая. Это четкий сигнал на активизацию взаимодействия областей Беларуси и провинций Китая, расширение сети побратимских связей, взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества", - резюмировала заместитель главы экономического ведомства.-0-