Никитина: новые проекты в регионах должны воплощать их конкурентные преимущества

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионах нужно предлагать такие проекты, которые воплощали бы конкурентные преимущества и стали бы визитной карточкой района. Такое мнение высказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина во время рабочей поездки в Пинский район, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Министерство экономики продолжает оказывать содействие в решении проблемных вопросов и определении перспектив развития территорий при разработке пятилетних программных документов. С этой целью в сентябре организован цикл рабочих поездок руководства экономического ведомства в регионы.

На рабочей встрече с участием Анжелики Никитиной рассматривались проекты пятилетних программ социально-экономического развития Брестской области и Пинского района. "Как известно, один из страновых приоритетов пятилетки - сильные регионы. Подходы к региональному развитию уже выработаны. И ключевым направлением определены города "80 плюс". Наша общая задача - предложить проекты, которые стали бы драйверами развития территорий на перспективу и позволили достичь ускоренных темпов развития этих регионов. Важно, чтобы они не только учитывали, но и воплощали в себе конкурентные преимущества районов, стали впоследствии их визитной карточкой", - сказала она.

Анжелика Никитина и начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский также ознакомились с деятельностью ряда организаций района. Посещая научно-технологический парк ООО "Технопарк "Полесье", созданный на базе Полесского государственного университета, замминистра отметила, что здесь аккумулируются инициативы и совершенствуются компетенции местного бизнеса, особенно в сфере биотехнологий в АПК и медицине. Это является важным резервом для будущего развития района с акцентом на идеи и инновации, воплощенные в востребованных на рынке продуктах.

Говоря о проблемных вопросах предприятий на примере Пинского промышленно-торгового объединения "Полесье", замминистра призвала активнее заниматься "плохими долгами". "Не решив эту задачу, нельзя развиваться дальше, проводить модернизацию и выпускать новую линейку конкурентоспособной продукции. Стратегия развития предприятия должна обеспечивать условия для роста заработной платы уже в краткосрочной перспективе. Только в таком случае государство готово подставить плечо для реструктуризации накопившейся задолженности", - подчеркнула она.-0-