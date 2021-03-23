Никонов: уважение к поколению победителей - основа национальной идентичности белорусов и россиян

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уважение к поколению победителей - основа национальной идентичности белорусов и россиян. Об этом заявил сегодня председатель Комитета Государственной думы по образованию и науке Федерального собрания России доктор исторических наук Вячеслав Никонов во время международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"Память о Великой Победе в России и Беларуси жила всегда и будет жить, потому что мы наследники победителей. Важно не забывать это. Мы одержали в свое время Великую Победу ценой самых больших потерь за всю историю человечества. Каждый из нас обязан жизнью тому поколению. Поэтому уважение к поколению победителей, самим победителям - основа нашей национальной идентичности, национального сознания и нас как людей", - сказал Вячеслав Никонов.

>По его словам, в Беларуси проводится большая работа по сохранению исторической памяти. "Я много лет бываю в Беларуси. У вас есть памятники, такие как "Линия Молотова", "Линия Сталина", есть хорошие музеи, прекрасная литература. Это действительно важно", - отметил председатель комитета.

Вячеслав Никонов подчеркнул: формы работы с молодежью по патриотическому воспитанию могут быть разными. "Самая эмоциональная - экскурсия в концлагерь. Вот эти зверства и то, от чего нас спасло поколение победителей, мы должны знать и помнить, чтобы просто ценить себя. Все те, кто хочет нам зла, прежде всего лишают нас памяти, уверенности в себе, пытаются зародить комплекс неполноценности. А у нас, наоборот, должно быть понимание, что сделали наши предки в годы Великой Отечественной войны", - добавил он.

Международная научно-практическая конференция "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз" проходит в Палате представителей. В фокусе ее работы - вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии принимают участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты и зарубежные гости.

Конференция подготовлена при участии Национальной академии наук и Академии управления при Президенте Беларуси.-0-