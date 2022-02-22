Никто из членов участковых комиссий не взял самоотвод. Карпенко об угрозах и буллинге

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал, что никто из членов участковых комиссий не взял самоотвод.

По его словам, факты угроз в адрес членов участковых комиссий фиксируются. "Даже некоторые члены Центризбиркома получали подобного рода письма. В интернете звучали определенные высказывания деструктивных сайтов и так далее, - сказал Игорь Карпенко. - Мы здесь работаем в тесном контакте с правоохранительными органами".

На этот раз было принято решение не публиковать персональные данные членов участковых комиссий. "В целях обеспечения безопасности членов комиссий, а также во исполнение закона о защите персональных данных мы не печатали в средствах массовой информации фамилии, имя, отчество членов участковых комиссий. Но это не значит, что мы провели процедуру включения в такие комиссии в нарушение законодательства, - пояснил глава ЦИК. - Мы провели все эти процедурные вопросы в соответствии с действующим законодательством. Органы, которые создавали комиссии, приняли соответствующие решения с указанием фамилии, имени, отчества и тех политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов либо групп граждан, которые выдвинули этих граждан в эти комиссии. Те, кто выдвигал своих представителей, участвовали в заседаниях соответствующих органов, которые формировали комиссии. Они могли ознакомиться персонально с теми, кого выдвинули".

"Думаю, что на волеизъявление гражданина, который голосует, допустим, в Речице, никоим образом не влияет вопрос: кто входит в состав комиссии, к примеру, в Заводском районе Минска в такой-то школе", - заметил Игорь Карпенко. При этом глава ЦИК проинформировал, что сегодня нет таких случаев, чтобы под каким-то давлением и угрозами кто-то из членов участковых комиссий вдруг взял самоотвод.

"Общественный порядок будет обеспечен, как в дни голосования, так и комиссиям будут созданы все условия для того, чтобы они могли спокойно работать в соответствии с действующим законодательством", - констатировал председатель Центризбиркома.-0-