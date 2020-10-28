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28 октября 2020, 10:26

Никто кроме самих белорусов не сможет навести порядок на нашей земле и сохранить мир - Андрейченко

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никто кроме самих белорусов не сможет навести порядок на белорусской земле и сохранить мир, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Андрейченко, общенациональный диалог в эти дни объединяет все большее количество белорусов во всех регионах страны. "Да, наши встречи с избирателями нередко проходят в довольно эмоциональном ключе. Но эмоции - плохой советчик. Всем участникам диалога нужно учиться слышать друг друга и находить общий язык. Ведь никто кроме самих белорусов не сможет навести порядок на нашей земле, сохранить гражданский мир и восстановить нормальный ритм жизни. При этом сосредоточиться нужно не на вымышленных, искусственно навязанных нашему обществу темах, а на реальных проблемах, касающихся каждого гражданина Беларуси. Мы должны вместе достойно пережить это непростое в экономическом и политическом отношении время", - сказал Владимир Андрейченко.

При этом, по его словам, надо смотреть и на перспективу. "Хочу еще раз напомнить о необходимости участия в подготовке пакета бюджетно-налоговых законопроектов на 2021 год не только профильных комиссий Палаты представителей, но и всего депутатского корпуса. Очень ответственной задачей является и формирование социально-экономической политики на очередное пятилетие. С учетом тех событий, которые сегодня сотрясают мир, совершенно очевидно, что нам потребуется принятие ряда принципиально новых решений. Ведь перспективы роста национальной экономики напрямую зависят от того, насколько эффективно мы сможем задействовать внутренний, прежде всего интеллектуальный, потенциал", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что подготовка социально-экономической стратегии развития страны и диалог по достижению общественного согласия - процессы тесно взаимосвязанные. "Поскольку краеугольным камнем здесь является принцип социального государства, от которого мы не откажемся, как бы нас ни провоцировали. Правильность такой позиции подтверждает и анализ предложений, которые сегодня активно звучат на региональных диалоговых площадках. Поэтому в эту дискуссию необходимо вовлечь как можно больше неравнодушных граждан и прежде всего тех людей, которые ответственно выполняют свой гражданский и профессиональный долг, обеспечивая тем самым экономический суверенитет нашего государства", - заявил он.

Спикер уверен, важно услышать весь спектр мнений. "Ведь в комплексе они представляют собой объективный срез тех проблем, запросов и ожиданий, которыми живет современное белорусское общество. Их детальное изучение позволит нам более четко сформулировать перечень задач, на которые необходимо обратить особое внимание в избирательных округах и в ходе нашей законотворческой деятельности", - заключил он.-0-

Фото Андрея Покумейко

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