Иванова и Петкевич удостоены государственных наград Вьетнама

15 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вьетнамское правительство удостоило двух представителей Беларуси высоких государственных наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония вручения вьетнамских наград состоялась сегодня в Доме дружбы. Председателю Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нине Ивановой вручен орден Дружбы, заместителю председателя этого учреждения Галине Петкевич - медаль Дружбы. Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Фам Хай, так отмечен вклад представителей народной дипломатии в укрепление солидарности, дружбы и белорусско-вьетнамского сотрудничества. "Посланцы народной дипломатии поднимают двусторонние отношения на еще более высокий уровень. Совместными усилиями мы добьемся новых результатов на благо народов двух стран", - сказал глава вьетнамской дипломатической миссии.

В свою очередь Нина Иванова выразила благодарность вьетнамской стороне за высокую оценку деятельности возглавляемой ею общественной организации. Она напомнила о глубоких исторических корнях белорусско-вьетнамской дружбы и сотрудничества, взаимной поддержки Беларуси и Вьетнама в разные периоды истории. Заместитель начальника управления Азии, Австралии и Океании Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Кольцов подчеркнул огромную роль народной дипломатии в развитии взаимодействия между Беларусью и Вьетнамом. По его словам, в настоящее время между двумя государствами выстроены теплые дружественные отношения и наблюдается хорошая динамика всестороннего сотрудничества. Дмитрий Кольцов сказал также об имеющемся большом потенциале двусторонних отношений.

Председатель общества "Беларусь-Вьетнам" Михаил Виноградов особое внимание обратил на важность того, что представители Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами удостоены высоких государственных наград Вьетнама. По его мнению, это оценка многолетней кропотливой работы, проводимой народными дипломатами.-0-