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25 мая 2020, 09:00

"Ницца": невероятный спрос! В комплексе "Минск Мир" стартовали продажи квартир в новом доме!

Что такое вкусное предложение? Это когда квартиры в новом доме разлетаются как горячие пирожки! Только в середине прошлой недели стартовали продажи квартир в доме "Ницца" многофункционального комплекса "Минск Мир" – а половина из них уже забронирована! Чем же так привлекает покупателей "Ницца"?

Высокий спрос, по мнению председателя Совета директоров компании-застройщика Вибора Мулича, обусловлен рядом причин. Во-первых, покупателям всегда нравится, когда квартиры продаются в реальном, уже строящемся доме, в котором новоселья не за горами.

Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич
Председатель Совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич

– Стратегическая цель нашей компании – чтобы каждая белорусская семья могла приобрести свою квартиру. Именно поэтому в строительство мы вкладываем значительные средства. Только в этом году в комплекс "Минск Мир" будет инвестировано более 100 миллионов евро. Благодаря таким вложениям дома строятся быстро, а покупатели рассчитываются за практически построенное жилье. Новый дом "Ницца", в котором начались продажи квартир, будет сдан в конце этого года, – рассказывает Вибор Мулич.

А во-вторых, покупатели просто умеют считать!

– В доме Ницца очень выгодная стоимость квадратного метра – от двух с половиной тысяч рублей. Также мы предлагаем отличный партнерский кредит от Беларусбанка – в первый год процентная ставка составит менее 4%. Думаю, такие условия стоят того, чтобы вызвать большой интерес со стороны покупателей, – убежден Вибор Мулич.

Действительно, именно на старте застройщик предлагает лучшие цены и лучшие условия.

"Ницца" – это начало нового, уже десятого квартала комплекса, который будет называться "Средиземноморским". Особенно он понравится для семей с детьми – на внутриквартальной территории разместится детский сад с бассейном на 230 мест, а по соседству будут построены современные школы.

Квартал "Средиземноморский"
Квартал "Средиземноморский"

Как принято у застройщика, зеленые и уютные дворы свободны от транзитного движения транспорта. Более 500 машиномест предусмотрено по периметру квартала, рядом – уже построенный девятиэтажный паркинг на 800 автомобилей.

Во дворе каждого дома – детские игровые и спортивные площадки, зоны спокойного отдыха. И масштабное дизайнерское озеленение – цветы, кусты и деревья будут радовать жителей.

Детские игровые и спортивные площадки со специальным мягким покрытием
Детские игровые и спортивные площадки со специальным мягким покрытием

Дом "Ницца" станет одной из высотных доминант всего квартала. Он не только комфортен, но и очень красив! Фасад – почти сплошная стеклянная стена с голубой тонировкой, при этом его изгиб напоминает то ли парус, то ли волну, набегающие на Лазурный берег. Застеклено будет более 70% наружных стен – дом "Ницца" будет особенно светлым и воздушным!

В доме предусмотрено 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Дом "Ницца"
Дом "Ницца"

Все квартиры - свободной планировки. Высота потолков - 2,70 метра, а на последнем этаже - 3 метра! Безусловно, свободная планировка позволяет организовывать пространство именно так, как нужно хозяевам, и создавать свой собственный неповторимый стиль квартиры.

Остекленные лоджии – во всех квартирах! А значит, все комнаты будут светлыми и воздушными. Все окна –панорамные и с детскими замками, а в квартирах побольше – еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей – для безопасности и удобства жильцов.

Во всех квартирах остекленные лоджии и панорамные окна с детскими замками для безопасности
Во всех квартирах остекленные лоджии и панорамные окна с детскими замками для безопасности

Как и во всех домах комплекса "Минск Мир", "Ницца" начинается с дизайнерского лобби в стиле Французской Ривьеры. Здесь высота потолков – более 3 метров, а также стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок. Лобби имеет два выхода – во двор и на улицу, к стоянкам автомобилей. Отметим также, что парковки для велосипедов размещены и на придомовой территории.

Лобби дома "Ницца"
Лобби дома "Ницца"

Особенность дома "Ниццы" – панорамный лифт! Расположенный на западном фасаде, он позволит рассмотреть весь комплекс "Минск Мир" как на ладони – и небоскребы МФЦ, и парк, и торгово-развлекательный центр. А всего для удобства жильцов в доме "Ницца" будет три скоростных и бесшумных лифта OTIS– ведущего производителя подъемного оборудования в мире. Подъем даже на 25-й этаж – дело нескольких секунд!

Покупатели квартир дома "Ницца" получат все преимущества комплекса, который строится в самом центре Минска! Ведь здесь в шаговой доступности будет вся инфраструктура самого масштабного проекта Европы "Минск Мир"!

На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны. Все, что нужно для комфортной жизни!

Недалеко от квартала "Средиземноморский" будет разбит новый городской парк с тенистыми дорожками для прогулок, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими площадками. Это будет очень востребованный уголок для спокойного и активного отдыха всех жителей!

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – первые километры уже проложены! Согласитесь, для всех любителе спорта это прекрасная возможность как для оздоровительных велопрогулок, так и интенсивных тренировок.

Все кварталы комплекса "Минск Мир" свяжет сеть велодорожек
Все кварталы комплекса "Минск Мир" свяжет сеть велодорожек

Здесь великолепная транспортная инфраструктура. Буквально в квартале – автобусная остановка, а неподалеку – две новые станции метро, которые будут построены в границах комплекса.

Две новые станции метро будут построены в границах комплекса
Две новые станции метро будут построены в границах комплекса

Рядом с будущим кварталом уже ведется строительство главного бизнес-объекта всего комплекса – Международного финансового центра Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси.

Здесь же расположится и крупнейший в стране новый торгово-развлекательный комплекс.

Что ж, теперь понятно, почему покупателям так нравится "Ницца"! Красивое жилье комфорт-класса в самом центре столицы – и с отличным ценовым предложением!

Дом "Ницца" - красивое жилье комфорт-класса в самом центре столицы с отличным ценовым предложением!
Дом "Ницца" - красивое жилье комфорт-класса в самом центре столицы с отличным ценовым предложением!

Обращает на себя внимание и невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 14,09% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение действительно уникально – большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

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В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Поспешите поселиться в "Ницце" – атмосфера Лазурного берега зовет и манит!

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