Нижевич: главное - не допустить раскола общества

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное - не допустить раскола общества, все проблемы нужно решать мирным путем, заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич, сообщает БЕЛТА.

"Ситуация, которая сегодня складывается в стране, не может не настораживать. Она болью отдается в сердце каждого человека. Эти вопросы обсуждаются не только на работе, но и дома, потому что мы действительно обеспокоены, как будем дальше жить. Но надо понимать, что у любого действия будут последствия. Любые забастовки - это откат назад, а мы хотим двигаться вперед", - сказала Людмила Нижевич.

"Сегодня главное - не допустить раскола общества. По-другому никак", - отметила депутат.

По словам парламентария, все проблемы надо решать законным путем. "Мы открыты и ждем инициатив. Хотелось бы перенести активность с улиц в кабинеты и за круглый стол. Думаю, все у нас получится. Сегодня потерять страну, суверенитет, независимость, имидж, который мы так долго создавали, просто невозможно. Мы были сильны своим единством, хотелось бы, чтобы мы такими же и оставались", - подытожила она.-0-