Низкая готовность техники и затягивание сроков - КГК о нарушениях при кормозаготовке

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля в июне провел мониторинг хода кормозаготовки в 53 сельхозпредприятиях во всех областях Беларуси. По его итогам отмечены организационные упущения местных органов власти, руководителей организаций в вопросах подготовки кормозаготовительной техники, создания запаса горюче-смазочных материалов и др., сообщили БЕЛТА в КГК.

Прямым следствием этих упущений стало то, что косьба и уборка трав первого укоса проводились несвоевременно. В некоторых регионах работа продолжалась более 25 дней, что негативно отразилось на качестве заготовленного корма.

В 18 из 53 хозяйств установлены факты низкой готовности кормоуборочной техники. Например, в ОАО "Березина-Агро-Люкс" Осиповичского района 11 июня находились в ремонте единственные в наличии у предприятия кормоуборочный комбайн, косилка и грабли, а также по одному из двух пресс-подборщиков и погрузчиков. В КСУП "Гравжишки" Ошмянского района на 12 июня вообще не приступили к заготовке сенажа из-за ремонта двигателя кормоуборочного комбайна КВК-8060.

Слабая подготовка кормоуборочной техники отмечена также в некоторых хозяйствах Волковысского, Воложинского, Добрушского и других районов.

В 36 хозяйствах выявлены нарушения техрегламентов при кормозаготовке. Косьба после наступления оптимальной фазы развития трав, закладка сенажной массы с повышенной влажностью, превышение установленных сроков заполнения сенажных траншей и другие подобные действия негативно отразятся на качестве кормов. Такими фактами, в частности, "отличились" ОАО "Любань" и "Покровский" Кобринского района, ОАО "Бельковщина" Верхнедвинского, КСУП "Кузьминичи" Добрушского, КСУП "Слава труду" и "Вензовец" Дятловского, ОАО "Горняк" Солигорского, ОАО "Березина-Агро-Люкс" Осиповичского и другие.

Не во всех сельхозорганизациях создан запас топлива для проведения уборки трав, в некоторых по этой причине простаивала кормозаготовительная техника.

Порой техника простаивала из-за отсутствия работников. Потому что накануне косовицы не были приняты меры по привлечению на заготовку кормов механизаторов из сторонних организаций.

Госконтролеры также выявили приписки убранных площадей. Как оказалось, некоторые хозяйства отчитались о завершении первого укоса, хотя работы еще продолжались. Так, в ОАО "Люденевичи" и КСУП "Коленское" Житковичского района на 13 июня многолетние травы были скошены на площади 59% и 84% соответственно, хотя в райсельхозпрод сообщили о выполнении всех работ.

При заготовке травяных кормов обычно применяют консерванты, чтобы повысить качество и питательность. Однако на 25 июня по всей Беларуси с применением консервантов заготовлено только 62,7% сенажа, в том числе в хозяйствах Гомельской области - 23,7%, Минской - 34%, Витебской - 37,3%.-0-