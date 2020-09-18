Ночлег, кошерная еда и обогрев - БОКК о помощи паломникам-хасидам

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское Общество Красного Креста организовывало для паломников-хасидов, которые находились на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной, ночлег, кошерную еду и обогрев, сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко.

"Со второй половины понедельника на место выехал отряд Гомельской областной организации Красного Креста. Были развернуты палатки, организованы точки обогрева, предоставлены пледы, горячий чай, - отметила Ольга Мычко. - С четверга подключился отряд из Могилевской областной организации".

Всего было задействовано 38 волонтеров Красного Креста. Работа координировалась с пограничниками и МЧС.

Из 1070 человек, которые находились на нейтральной полосе, около 200 - дети. Причем среди паломников были беременные женщины, грудные дети. "Нашей работой, прежде всего, было обеспечить женщин и детей одеялами, питанием, горячей водой", - отметила генеральный секретарь БОКК. Были случаи, когда из-за порезов, ушибов и ожогов требовалось оказание первой медицинской помощи.

Были вопросы, связанные с питанием. "Из-за особенностей культуры - только кошерная еда. Причем предпочтение отдавалось кошерной еде именно из Умани", - добавила Ольга Мычко. В сотрудничестве с Красным Крестом Украины через погранпереход была организована передача такой еды.

Все вопросы БОКК решала в сотрудничестве с белорусскими госорганами. В частности, Гомельский облисполком выделил помощь в виде почти 1 т овощей и фруктов. Тесные контакты были налажены и с послом Израиля. Также помогали Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

На данный момент все паломники покинули нейтральную полосу и находятся на территории Беларуси.

Как сообщалось ранее, на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной собрались более 1 тыс. паломников-хасидов, которые направлялись на могилу цадика Нахмана в Умань (Украина). Пропуск через "Новые Яриловичи" до 27 сентября прекращен, однако евреи оставались у украинской границы в надежде добраться к месту назначения, где планировали отметить Новый год по национальному календарю.

Украинский пункт пропуска не изменил режим, поэтому большинство паломников решили вернуться.-0-