Ночное десантирование провели на Брестском полигоне военнослужащие Беларуси, России и Казахстана

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Брестском полигоне прошло ночное десантирование военнослужащих Беларуси, России и Казахстана из самолетов Ил-76МД. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Первыми десантировались российские группы специального назначения на специальных парашютах типа "Крыло" с высоты 1,5 тыс. м. При этом площадка приземления не подсвечивалась, военнослужащие использовали специальные очки ночного видения", - рассказали в ведомстве.

Задача спецназа - захват площадки для высадки десанта. Когда эта задача была выполнена, десантировались белорусские и казахстанские десантники с высоты 600 м на парашютах Д-6. Союзный десант с ходу приступил к выполнению учебно-боевых задач в рамках учения "Запад-2021".-0-