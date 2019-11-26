Ночные морозы до - 6°С ожидаются в Беларуси 27 ноября

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 27 ноября, днем температура повысится, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода, в отдельных районах выпадут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Местами прогнозируются слабый туман и гололед.

Ветер ожидается юго-восточный и южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, максимальная днем - плюс 3 градуса. В юго-западных районах воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.-0-

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