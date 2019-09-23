Ночные заморозки до -4°С ожидаются в Беларуси 24 сентября

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки до 4 градусов ожидаются в Беларуси 24 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник прогнозируется переменная облачность, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.

Ночью во многих районах ожидаются заморозки до минус 4 градусов, местами температура воздуха составит 1-4 градуса выше нуля. Днем будет 8-14 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 16.-0-

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