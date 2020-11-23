Ночные заморозки до -5°С ожидаются в Беларуси на этой неделе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки до 5 градусов ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Последняя декада ноября, как и две предыдущие, началась теплой, нетипичной для поздней осени погодой. Но дождь вперемешку с мокрым снегом, а кое-где и наличие снежного покрова, уже напоминают о предзимье. По последним данным, снег толщиной 1-4 см лежит на северо-востоке Витебской и Могилевской областей, - рассказали в Белгидромете. - Большую часть этой недели атлантические циклоны и их атмосферные фронты вместе с облаками будут нести согретые Гольфстримом воздушные массы. В результате температурный режим по-прежнему окажется выше климатической нормы".

Во вторник, 24 ноября, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем - 3-8 градусов тепла.

В среду, 25 ноября, будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, ночью по крайнему северо-востоку мокрый снег, слабый гололед. Ветер прогнозируется западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем - 2-7 градусов тепла.

В четверг, 26 ноября, атмосферное давление вырастет, в плотных осенних облаках появятся прояснения. Во многих районах осадки прекратятся, лишь ночью местами по востоку страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах Беларуси будут сгущаться туманы. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 2 до плюс 5, по Брестской области при прояснениях - до минус 5. Днем будет 2-7 градусов тепла.

В пятницу, 27 ноября, скажется влияние очередного атлантического циклона. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - от нуля до плюс 6.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные погодные условия в Беларуси станут формировать более прохладные воздушные массы. Осадки будут выпадать в основном в виде снега и мокрого снега.-0-

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