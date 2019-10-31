Ночные заморозки до -9°С ожидаются в Беларуси 1 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До восьми градусов тепла ожидается в Беларуси днем 1 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), местами будут туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Днем преимущественно по востоку страны ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по востоку при прояснениях будет минус 8-9, по западу страны - от нуля до плюс 2 градусов. Днем ожидается 2-8 градусов тепла.-0-

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