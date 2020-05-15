Ночные заморозки до -3°С ожидаются в Беларуси 16 мая

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Беларуси 16 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет переменная облачность. Ночью местами по северу, днем по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по северу 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами ожидаются заморозки от нуля до минус 3. Днем будет от 12 до 18 градусов выше нуля.-0-

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