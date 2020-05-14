14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки и без существенных осадков будет в Беларуси 15 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, ночью слабый, днем - 4-9 м/с.

Ночью на большей части территории страны будут заморозки до минус 3, местами ожидается 1-5 градусов выше нуля. Температура воздуха днем составит 11-17 градусов тепла.-0-

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