18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 19 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - 5-11 градусов тепла.-0-

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