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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки и в основном без осадков ожидается в Беларуси 20 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, по северо-востоку - с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах Витебской и Могилевской областей - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем будет 5-11 градусов тепла.-0-