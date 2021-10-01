1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 2 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 2 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днем преимущественно по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами по стране, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории ожидаются заморозки до минус 3. Днем будет 10-16 градусов тепла.-0-

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