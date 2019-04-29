29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 30 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет малооблачно и без осадков. Ветер прогнозируется восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу страны - плюс 8-9 градусов, в отдельных районах Витебской, Могилевской и Минской областей - заморозки (от нуля до минус 2 градусов). Днем будет 12-18 градусов тепла.-0-
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