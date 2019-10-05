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5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 6 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Лишь ночью местами в южных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем будет до плюс 4-9 градусов.-0-