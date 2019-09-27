27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки ожидаются на востоке Беларуси 28 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, по западу - 7-12 выше нуля, по восточной половине республики на почве и местами в воздухе заморозки от нуля до 2 градусов. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 19.-0-

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