Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 12 ноября

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, при прояснениях - 2-4 градуса мороза. Днем будет 6-12 градусов тепла.-0-

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