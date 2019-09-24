Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 25 сентября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки и слабый ветер прогнозируются в Беларуси 25 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный - ночью слабый, днем 3-8 м/с.

Ночью во многих районах ожидаются заморозки - до 4 градусов. Местами температура воздуха составит от 1 до 5 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов, по югу ожидается до 17 градусов тепла.-0-

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