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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 30 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса тепла, днем будет 1-7 выше нуля.-0-