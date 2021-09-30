30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На календаре последний день сентября, но уже можно сказать, что уходящий сентябрь по температурному режиму оказался на 1-2 прохладнее обычного. На большей части территории Беларуси первый осенний месяц был щедрым на дожди, местами выпало около двух месячных норм осадков. В рекордсменах Пуховичский район. Здесь на метеостанции в Марьиной Горке выпало 159 мм дождя, что соответствует 335% сентябрьской нормы осадков. На этой неделе дожди во многих регионах прекратились. Область повышенного атмосферного давления руководит погодой на большей части территории Восточной Европы, в том числе и в нашей стране", - рассказали в Белгидромете.

По словам синоптиков, сегодня ситуация существенно не изменится. Обширный антициклон с центром над Московской областью станет преградой для фронтального раздела с Западной Европы. Оставаясь малоподвижным над Польшей, атмосферный фронт распространит свое влияние только на крайние западные районы Брестской и Гродненской областей и здесь во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. На остальной территории будет много облаков, но обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха в разгар дня составит плюс 11-17 градусов.

В пятницу, 1 октября, погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон с центром над европейской частью России, лишь по западу сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных районах пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, в западных районах до плюс 9, местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории заморозки от нуля до минус 3. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов тепла.

На предстоящих выходных Беларусь останется под защитой западной периферии антициклона с центром над европейской территорией России. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. В субботу, 2 октября, температура воздуха ночью составит плюс 1-8 градусов, местами по востоку заморозки от нуля до минус 2. Днем будет 10-16 градусов тепла.

В воскресенье, 3 октября, ночью будет плюс 2-8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11-17, по юго-западу до 19 градусов тепла.

Такой температурный режим в основном соответствует климатической норме для первых дней октября.

В начале следующей недели ситуация в атмосфере существенно не изменится. По-прежнему на большей части территории Беларуси погодообразующим фактором останется область повышенного атмосферного давления от антициклона над европейской территорией России.

В понедельник, 4 октября, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит плюс 3-10. Днем будет 13-19 градусов тепла.

Во вторник и среду, 5-6 октября, будет преимущественно без осадков, лишь по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит плюс 3-10. Днем будет 11-18 градусов тепла.-0-

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