НОК Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках работы регионального форума руководителей национальных олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии, который проходит в Ташкенте, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в вопросах спортивного сотрудничества между национальными олимпийскими комитетами Беларуси и Узбекистана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Стороны официально закрепили договоренности о содействии в вопросах спортивного сотрудничества, а также организации и проведении двусторонних соревнований и обмене опытом в процессе подготовки спортсменов, тренеров, судей, медицинского персонала, экспертов и иных специалистов в области спорта.

Ранее НОК Беларуси подписал меморандумы о взаимопонимании с 19 олимпийскими комитетами (Азербайджан, Армения, Грузия, Иордания, Ирак, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина и Эстония).

Региональный форум руководителей национальных олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии завершится 3 ноября.-0-