НОК Беларуси организовал "Олимпийскую елку"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. НОК Беларуси провел новогоднюю "Олимпийскую елку". На празднике собрались чемпионы и призеры Олимпийских игр, ветераны спорта, представители спортивных организаций со всех регионов Беларуси со своими детьми и внуками, передает корреспондент БЕЛТА.

НОК ежегодно участвует в благотворительной акции "Наши дети" и пригласил на праздник воспитанников Руденской вспомогательной школы-интерната и Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для воспитанников этих учреждений были приготовлены специальные подарки, сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

С приветственным словом к участникам обратился первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко. Он поздравил всех с наступающими праздниками, пожелав крепкого здоровья, благополучия и успехов.

"На протяжении многих лет наше доброе мероприятие объединяет заслуженных людей Беларуси - именитых чемпионов и призеров Олимпийских игр, их детей и внуков. Уверен, что вы, девочки и мальчики, пойдете по пути своих родителей, бабушек и дедушек, и каждый преуспеет в жизни. Для этого в нашей стране созданы все условия. Учитесь, развивайтесь, слушайте старших, и удача будет всегда на вашей стороне. Пусть этот светлый праздник вдохновит наших спортсменов на новые победы, которых мы ждем от них на летних Олимпийских играх в 2020 году в Токио", - сказал Виктор Лукашенко.

Во время мероприятия гости праздника стали участниками новогоднего квест-шоу "В гостях у сказки". Ребята окунулись в мир приключений с интерактивной программой: играми, танцами, новогодними хороводами. Юные зрители отправились в путешествие в страну "Смайлолэнд" и познакомились с Буськой, Грустинкой и Знайкой.

После окончания праздника дети получили сладкие подарки.-0-