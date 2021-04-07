НОК Беларуси принял участие в акции "Неделя леса - 2021"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, тренеры национальных команд, руководство и штатные сотрудники НОК, Министерства спорта и туризма, Национального антидопингового агентства, РНПЦ спорта и студенты БГУФК приняли участие в акции "Неделя леса - 2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В числе тех, кто присоединился к высадке деревьев на участке Вилейского лесхоза, были вице-президент НОК олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок, генеральный секретарь НОК Полина Головина, начальник управления кадровой политики Министерства спорта и туризма Вячеслав Шипарев, ректор БГУФК Сергей Репкин, директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная, директор НАДА Денис Мужжухин, олимпийские чемпионы Александр Богданович, Екатерина Карстен и Александр Масейков, призеры Игр Алексей Айдаров, Ольга Пужевич, Ксения Санкович и Наталья Цилинская.

Впервые занималась посадкой леса двукратная олимпийская чемпионка по гребле академической, шестикратная чемпионка мира Екатерина Карстен. "Я первый раз на таком мероприятии. Мне понравилось, вот только бы погода была чуть лучше, было бы вообще чудесно, но, говорят, для посадки деревьев такая погода идеальна. Мне кажется, что сегодня, когда сажала деревья, я прошла свою олимпийскую дистанцию 2000 м. Будет интересно вернуться сюда спустя время и посмотреть. Говорят, деревья хорошо приживаются и быстро растут. Конечно же, если меня пригласят еще раз принять участие в такой акции, я с радостью соглашусь", - рассказала легендарная спортсменка.

Своими впечатлениями от участия в Неделе леса поделился олимпийский чемпион по гребле на каноэ Пекина-2008 Александр Богданович. "Мы провели хорошую акцию. Приняли участие в Неделе леса и высадили сосны и березы на 3 га. Сегодня с нами были студенты, что позволило объединиться с молодежью, с природой. Мы смогли почувствовать причастность к будущему, озеленяя нашу планету, нашу красивую Республику Беларусь. Впервые участие в такой акции я принял несколько лет назад, и это еще раз напомнило, что нужно делать хорошие дела. Ведь это то, что позволяет почувствовать себя причастным к чему-то большему. Планирую приехать сюда спустя 15 лет и посмотреть, что выросло", - отметил Александр Богданович.

Традиционно Неделя леса проходит в апреле по всей республике по инициативе Министерства лесного хозяйства. В этом году акция проводится уже в четырнадцатый раз и проходит под знаком Года лесных культур. За это время она полюбилась многим белорусам, которые стали ее постоянными участниками. Главная цель акции - привлечь внимание населения и общественных организаций к сохранению леса как национального богатства. Акция, участие в которой традиционно принимают люди разных профессий и возрастов, призвана формировать бережное отношение к природе, лесу и его обитателям. Она позволяет лучше узнать труд лесоводов: как создаются новые леса и сколько усилий необходимо приложить, чтобы леса были чистыми и здоровыми.-0-

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