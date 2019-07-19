НОК Беларуси выпустит линейку оригинальных часов Team BY

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси совместно с ОАО "Минский часовой завод" выпустят линейку оригинальных часов Team BY, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Презентация запланирована на сентябрь.

"Старт сотрудничества между Минским часовым заводом и НОК Беларуси ознаменовывает собой новый этап развития бренда олимпийской команды Беларуси. Впервые будет выпущен массовый продукт высокого качества, выполненный в стилистике нашей олимпийской сборной. Таким образом, каждый желающий житель Беларуси получит возможность приобрести понравившиеся ему часы и тем самым внести свой вклад в поддержку нашей олимпийский команды", - сказал исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Директор ОАО "Минский часовой завод" Эге Тибин отметил важность сотрудничества с НОК Беларуси и выразил уверенность в том, что часы "Луч" вдохновят белорусских олимпийцев на новые победы.-0-

Фото НОК Беларуси