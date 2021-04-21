Nordwind Airlines с 30 апреля начнет летать в Национальный аэропорт Минск

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания Nordwind Airlines c 30 апреля начнет выполнять прямые регулярные полеты в Национальный аэропорт Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал воздушной гавани.

"Рейсы Калининград - Минск будут осуществляться один раз в неделю, по пятницам. Вылет из аэропорта Храброво в 13.50, прибытие в Минск в 16.05. Обратное отправление в Калининград в 17.05, прилет в 17.20. Время для каждого аэропорта указано местное", - говорится в сообщении.

Время в пути составит 1 ч. 15 мин.-0-