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Общество
02 февраля 2020, 20:19

Норма об идентификации комментаторов на сайтах работает - Карлюкевич

2 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Норма об идентификации пользователей интернет-ресурсов работает. Об этом в интервью программе "Неделя" на СТВ заявил министр информации Александр Карлюкевич, сообщает БЕЛТА.

В свое время поправки в закон о СМИ, в числе которых была и предварительная идентификация пользователей интернет-ресурсов, не всеми были однозначно восприняты.

"Сейчас, по моему, никто с этим не спорит, - обратил внимание министр. - Норма об идентификации работает".

Владельцы интернет-ресурсов знают всех своих комментаторов: и тех, кто выступает под никами, и тех, кто предпочитает подписываться своим именем. "Это очень важно. Именно для этого (возможно, не все нас слышали какое-то время назад), и вводилась эта норма", - отметил Александр Карлюкевич.

При этом, по наблюдениям министра, в белорусском интернет-пространстве после принятия поправок в закон о СМИ, не стало меньше резких высказываний. Однако, больше нарушений допускается не в части комментирования, а умышленного размещения информации, которая не соответствует законодательству.

Александр Карлюкевич добавил, что Мининформ проводит активный мониторинг информационного, медийного пространства. "Будем выступать с определенными инициативами", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах корректировок законодательства в дальнейшем.

По данным Мининформа, за 2019 год в Беларуси издано почти 10 тыс. наименований книг и брошюр. Книги на белорусском языке составили 13-14% от общего числа. "Если сравнивать с 2010 годом, когда было издано 8-10%, это значительный шаг вперед", - отметил министр. Александр Карлюкевич полагает, что белорусская литература в перспективе могла бы стать одним из школьных экзаменов.

Как сообщалось, основные изменения и дополнения в закон о СМИ, направленные на совершенствование правоотношений в медиасфере, вступили в силу с 1 декабря 2018 года. Впервые в законе о СМИ были установлены права и обязанности владельца интернет-ресурса. В числе обязанностей - идентификация пользователей, которые размещают на сайте информационные сообщения или материалы, в том числе оставляют свои комментарии.-0-

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гаджеты интернет Карлюкевич Министерство информации
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