Нормативный акт по бесплатной попытке ЭКО находится на согласовании

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав подготовил нормативный акт по бесплатной попытке ЭКО, он находится на согласовании, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"На уровне гарантий, а мы говорим о гарантиях, которые подразумевают и обеспечение лекарственными препаратами, и выполнение отдельной технологии, необходима разработка нормативного правового акта с финансово-экономическим обоснованием, - сказала Елена Богдан. - Нормативный правовой акт подготовлен, проходит согласование со всеми министерствами и ведомствами". Говорить о сроках реализации инициативы пока преждевременно, работа проводится в установленном порядке.

В апреле в пресс-службе министерства, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщили, что Минздрав прорабатывает вопрос проведения бесплатной попытки ЭКО для супружеских пар в возрасте до 40 лет. Как ожидается, эта мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. Процедура экстракорпорального оплодотворения проводится в соответствии с законодательством при бесплодии и по желанию супружеской пары.-0-