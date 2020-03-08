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08 марта 2020, 19:48

Носкевич раскрыл детали расследования дела о взрывах салютных установок в Минске

Фото Следственного комитета
Фото Следственного комитета

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце февраля уголовное дело по факту взрывов во время проведения салюта 3 июля 2019 года передали прокурору для направления в суд. Несколько дней назад он согласился с позицией следствия и направил это дело для рассмотрения в суд. О деталях расследования рассказал в программе "Неделя" на телеканале СТВ председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

"Осмотр места происшествия в ночь с 3 на 4 июля показал, что из шести салютных установок, которые использовались для проведения салюта, четыре оказались разрушены в результате взрывов, - рассказал Иван Носкевич. - Дальнейший ход расследования, в частности допросы всех заинтересованных, свидетелей, впоследствии подозреваемых по делу, показал, что на самом деле часть пиротехнических изделий, которые Министерство обороны закупило у российской фирмы "Пиро-Росс", оказались дефектными: либо с истекшими сроками годности, либо же они не соответствовали ГОСТам и техническим условиям, которые предъявлялись к такого рода пиротехническим изделиям. Многие из них своим диаметром превышали размеры мортир, в которые они должны были заправляться". 

По словам председателя Следственного комитета, для того, чтобы исправить ситуацию, Минской военной комендатурой были приглашены представители фирмы, которая изготовила и поставила эти пиротехнические изделия. Те не нашли ничего лучшего, как внести изменения в физическое состояние этих фейерверочных изделий. "Их обрезали механическим путем, просто ножом обрезали картонную поверхность, укатывали об асфальтную поверхность, нажимая ногой.  Все это происходило при молчаливом согласии и попустительстве, а то и поддержке сотрудников Минской военной комендатуры, в частности командира роты", - пояснил Иван Носкевич.

Был проведен следственный эксперимент, на котором воспроизвели обстановку взрывов. В результате, подтвердилось, что часть фейерверочных изделий, в которые внесены механические изменения, разрывалась либо в мортирах, либо на небольшой высоте над ними. 

Было предъявлено обвинение двум сотрудникам российской фирмы по ч.2 ст. 299 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно "Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерить человека". Командиру роты Минской военной комендатуры предъявлено обвинение по ч.2 ст. 463 УК Республики Беларусь "Нарушение правил обращения с взрывоопасными предметами". 

Сейчас оба сотрудника российской фирмы, обвиняемые по делу, находятся под стражей. В отношении военнослужащего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отдельное производство выделены материалы в отношении иных должностных лиц Минской военной комендатуры, в действиях которых усматривается служебная халатность. Окончательное решение будет принято после судебного рассмотрения дела в отношении фигурантов. 

В результате внештатной ситуации и произошедших взрывов был причинен общий ущерб имуществу юридических и физических лиц на сумму Br742 тыс., пострадали 11 человек, одна женщина погибла. 

"Ущерб частично уже возмещен по делу. Естественно, что в данной ситуации ущерб возмещало Министерство обороны. Если конкретные лица будут признаны судом виновными в совершении инкриминируемых преступлений, бремя материальной ответственности ложится сразу же на них", - заключил Иван Носкевич.-0-

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взрывы Носкевич расследование Следственный комитет
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