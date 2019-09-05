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05 сентября 2019, 11:10

"Ностальгия по настоящему": выставка Ларисы Журавович открыла новый сезон в галерее "АртХаос"

В галерее "АртХаос", которая работает в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра Dana Mall, выставкой Ларисы Журавович "Ностальгия по настоящему" открыт новый сезон. Около трех десятков тонких и пронзительных работ вызвали большой интерес публики к творчеству художницы.

В галерее "АртХаос" открылась выставка Ларисы Журавович "Ностальгия по настоящему"
В галерее "АртХаос" открылась выставка Ларисы Журавович "Ностальгия по настоящему"

Член Белорусского союза художников Лариса Журавович родилась в Белыничах, в родном городе живет и поныне. Выпускница Республиканской школы-интерната по музыке и изобразительному искусству им. И.О. Ахремчика и Белорусского государственного театрально-художественного института, Лариса Викторовна посвятила все свое творчество одной, но очень благодарной теме – аутентичной красоте белорусской деревни. И удивительно – в светлых залах столичной галереи, в этом вихре ритма, звука и света ее теплые, "ламповые" картины смотрятся особенно трогательно и актуально.

Творчество Ларисы Журавович посвящено аутентичной красоте белорусской деревни
Творчество Ларисы Журавович посвящено аутентичной красоте белорусской деревни

Лариса Журавович любит то, что изображает. И это главное.

– Белорусская деревня – тема всей моей жизни, – рассказала художница. – Я отобрала небольшое количество работ. Здесь есть натюрморты – это мой любимый жанр. Изображенные предметы – наши верные спутники, они путешествуют с нами по жизни. И, конечно, представлены пейзажи, сцены деревенского уклада. Мне хотелось показать красоту и гармонию деревенского быта.

Картины Ларисы Журавович
Картины Ларисы Журавович

По словам мастера, название выставки – "Ностальгия по настоящему" – отражает ее основную идею.

– Для большого города деревня – это чуждо, а я живу в этом, для меня это самый настоящий самодостаточный мир, которого мне всегда не хватает. И я испытываю по нему острую ностальгию, потому что он исчезает и очень стремительно. И мне больно сознавать, что эта часть мира уходит. Это важная часть нашей реальности, и не нужно спешить с ней прощаться! – убеждена Лариса Журавович.

Лариса Журавович
Лариса Журавович

Профессор кафедры истории и теории искусства Белорусской академии искусств, кандидат искусствоведения Евгений Шунейко отмечает мастерство художницы, которая умеет тонко и точно подмечать исконное, главное в картинках жизни.

– Я считаю Ларису Журавович очень значимым открывателем нашего прекрасного мира, о котором мы иногда забываем, – так охарактеризовал творчество мастера искусствовед.

Евгений Шунейко
Евгений Шунейко

Поддержать землячку в Минск приехал председатель Белыничского районного Совета депутатов Андрей Ганчук. Тем более что Лариса Викторовна – автор изображения герба этого города!

Андрей Ганчук
Андрей Ганчук

– Мы гордимся тем, что вы сможете увидеть на картинах Ларисы Журавович самые замечательные уголки Белыничского края. Мы приглашаем приезжать к нам, тем более что ровно через год, в сентябре 2020-го года Белыничи будут принимать День белорусской письменности, и в городе в дни праздника обязательно будет работать персональная выставка нашей знаменитой художницы, – пообещал Андрей Ганчук.

О щемящем ощущении от работ мастера говорила, открывая выставку, директор галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко.

Директор галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко
Директор галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко

– Лариса Журавович – самобытный художник, который умеет показать жизнь такой, какая она есть, в ее настоящем. Натюрморты, пейзажи, зарисовки сельского быта настолько правдоподобны, а порой и вкусны, что рождают удивительные чувства. Это не просто выставка художника и его творчества, а история жизни народа. Это отражение быта, традиций и культуры белорусского народа, – отметила руководитель галереи.

Как подчеркнула Лилия Лукашенко, выставка "Ностальгия по настоящему" открывает в галерее новый выставочный сезон.

– Вместе с началом учебного года мы вновь открываем свою выставочную деятельность. Ведь наши экспозиции во многом носят образовательные цели – в новом году мы продолжим знакомить зрителей с белорусским искусством, с нашими художниками. Планируется, что новые экспозиции в галерее "АртХаос" будут открываться ежемесячно. Приглашаем на наши выставки! – сказала директор салона-галереи.

Торжественная часть была практически завершена, когда слово взяла депутат парламента Сербии Миланка Карич.

– Меня попросили передать большое спасибо Минску и вашей замечательной публике за гостеприимство и теплый прием сербских художников и их картин во время выставки, которая состоялась в галерее "АртХаос" в июне, – отметила Миланка Карич.

Кроме благодарственной грамоты от Союза художников Сербии Миланка Карич передала директору галереи "АртХаос" приглашение приехать с делегацией белорусских художников в Белград и организовать выставку работ мастеров искусств Беларуси в столице Сербии.

Миланка Карич передала директору галереи "АртХаос" благодарственную грамоту от Союза художников Сербии
Миланка Карич передала директору галереи "АртХаос" благодарственную грамоту от Союза художников Сербии

– Тесные духовные и культурные связи наших народов свидетельствуют, насколько мы близки и как плодотворно развивается наше сотрудничество в самых различных сферах, – подчеркнула депутат парламента Сербии, член депутатской группы дружбы с Беларусью Миланка Карич.

Выставка Ларисы Журавович "Ностальгия по настоящему" продлится до 18 сентября. Посетители смогут не только увидеть картины мастера, но и приобрести понравившиеся полотна. Художественная галерея "АртХаос" работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11. Вход свободный.

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