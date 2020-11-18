18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариальная деятельность в условиях пандемии не остановилась в большинстве европейских стран. Это следует из информации, размещенной на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП) по итогам участия нотариата Беларуси в онлайн-встрече обновленного состава Комиссии по европейским делам Международного союза нотариатов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на БНП.

Главной темой онлайн-встречи стали вопросы нотариальной деятельности во время пандемии, возможность удаленного удостоверения актов и дигитализация нотариата. Делегаты поделились информацией о работе нотариусов их стран, рассказали о новшествах законодательства и о проблемах, с которыми пришлось столкнуться.

"В подавляющем большинстве европейских стран, несмотря на строгие ограничительные меры, введенные правительствами, нотариальная деятельность не приостановлена в связи с ее особой необходимостью для стабильного гражданского оборота", - отмечается в сообщении.

Президент Международного союза нотариатов Кристина Армелла сообщила, что МСН планирует обобщить национальные особенности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в 89 странах - членах союза, а также представила новую образовательную онлайн-платформу uinlearning.org. Создание такого сервиса для нотариусов - членов МСН стало одной из ключевых задач президента союза на ближайшие несколько лет работы в должности, а начавшаяся пандемия только ускорила разработку. Платформа представляет собой репозиторий и объединит массу полезного образовательного материала в различных форматах, даст возможность всем зарегистрированным пользователям повышать квалификацию в удобное время и в удобном месте.

Организатором виртуального форума, в котором традиционно участвуют делегаты от нотариатов из 41 страны, выступила Коллегия нотариусов Каталонии (Испания). Нотариат Беларуси представила нотариус Минского городского нотариального округа Мария Королева.

Нотариат Беларуси впервые принял участие в работе комиссии в качестве полноправного члена Международного союза нотариатов.-0-