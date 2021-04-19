Нотариальные палаты Беларуси и Узбекистана договорились о сотрудничестве

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская нотариальная палата (БНП) и Нотариальная палата Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. Такая информация размещена на сайте БНП, сообщает БЕЛТА.

Инициатива узбекских коллег задокументировать налаженное взаимодействие ранее была одобрена правлением Белорусской нотариальной палаты. Документ скрепили подписями председатель БНП Наталья Борисенко и председатель НП Узбекистана Дилшод Ашуров. Проходило мероприятие онлайн, однако в ближайшее время стороны обменяются экземплярами меморандума.

Активное взаимодействие между нотариатами двух стран длится уже несколько лет, а поводом для развития двусторонних связей послужили реформа нотариата в Узбекистане и интерес коллег к опыту реорганизации нотариата Беларуси, а также новым компетенциям нотариуса. Речь об этом продолжилась во время онлайн-семинара, проведенного после протокольной части. Его участниками стали более 200 представителей нотариальных сообществ Беларуси и Узбекистана.

В Узбекистане с 1 мая 2020 года нотариат был преобразован из государственной системы в негосударственную, начала действовать система нотариусов, занимающихся частной практикой. Образована Нотариальная палата Республики Узбекистан с отделениями в каждом регионе страны. В настоящее время более 95% действующих нотариусов в Узбекистане занимаются частной практикой. Правительство рассматривает вопрос установления предельной численности нотариусов в стране.-0-