Нотариусы 1 октября проведут бесплатные консультации

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы 1 октября по случаю Международного дня пожилых людей проведут бесплатные консультации. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

В благотворительной акции примут участие, в частности, нотариусы Гродненского нотариального округа. Они бесплатно проконсультируют пожилых граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Обратиться можно будет во все нотариальные конторы и нотариальные бюро Гродненской области.

Нотариусы Минского областного нотариального округа 1 октября бесплатно проконсультируют граждан пенсионного возраста. Получить бесплатную консультацию можно в течение рабочего дня также в любой нотариальной конторе и бюро области.

В этот же день пенсионеров и инвалидов примут нотариусы Брестского нотариального округа. Обратившиеся смогут получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию. Среди прочего это оформление наследственных прав, составление завещаний, оформление доверенностей, договоров дарения, купли-продажи недвижимого и иного имущества.

Консультацию специалиста также можно будет получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат и время предоставления консультации.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".

В преддверии Дня пожилых людей 30 сентября главное управление юстиции Минского облисполкома совместно с Минской областной нотариальной палатой, Минской областной коллегией адвокатов проведет акцию по оказанию бесплатной правовой помощи населению. Граждан будут принимать с 11.00 до 13.00 по адресу: Минск, ул.К. Либкнехта, 68, 1-й этаж, каб.104.

Кроме того, 2 октября Международный союз нотариата проводит международный день бесплатного консультирования. Участие в этой инициативе примут и белорусские нотариусы.-0-