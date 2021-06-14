Нотариусы 16 и 18 июня проконсультируют медработников бесплатно

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде минских нотариальных контор в честь Дня медицинского работника будут проводиться бесплатные консультации. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Разъяснения о порядке нотариальных действий и необходимых документах медицинские работники 16 июня могут получить в нотариальных конторах №1 и №4 Московского района, а 18 июня - в Первой минской городской нотариальной конторе и нотариальной конторе №2 Заводского района. Консультации будут предоставляться как дистанционно - по телефону, так и в порядке живой очереди. Номера телефонов нотариальных контор, их адреса и графики работы можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты.

В Минске есть единый номер телефона, по которому можно договориться о записи к нотариусу на конкретное время, что не потребует впоследствии ожидания в порядке живой очереди. Консультанты клиент-центра подберут удобное время для приема у нотариуса в Минске. Единый номер для записи: (+37529) 114-45-45 (по будним дням с 9.00 до 18.00).-0-