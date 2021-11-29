29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси 3 декабря будут консультировать бесплатно, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Артур Стрех.

В этом году республиканская благотворительная акция, приуроченная к празднованию Дня юриста, пройдет в режиме онлайн. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро Беларуси.

В течение рабочего дня жители Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Среди них вопросы оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей.

Для минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры). Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".-0-