Нотариусы бесплатно проконсультируют граждан 30 ноября

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября, республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской нотариальной палате.
Жители Беларуси и гости страны смогут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. В том числе это темы оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иных. Бесплатно проконсультироваться можно будет во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро страны.
"Проведение в рамках правового просвещения подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью таких мероприятий является прежде всего обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения", - отметили в Белорусской нотариальной палате.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте belnotary.by в разделе "Найти нотариуса".-0-
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